SAIDA : La ville renoue avec les fuites d’eau

Le retour des fuites d’eau à travers certains quartiers du chef-lieu de wilaya ne cessent de faire couler beaucoup de salive. Des fuites d’eau qui dépassent les 30 jours sont en train d’obstruer le passage des riverains .Des espaces complètement inondés tirant leur origine de la défaillance des conduites d’eau potable propre alimentant des centaines de foyers .Face à ce décor inadmissible et répugnant , les habitants ne savent plus à quel saint se vouer .Des ruelles commencent à dégager des odeurs nauséabondes irritantes à ceux qui les empruntent .Selon des résidents affectés par cette altération de l'environnement , les services concernés ont été contactés mais en vain ,rien de positif ne pointe à l'horizon et la valse des fuites d’eau continue à s imposer et à bouleverser le quotidien des citoyens .Le spectre de la sécheresse plane et l’eau se perd dans la nature au su et au vu des responsables . Les fuites d’eau perdurent et l'attente d une solution n’est pas encore envisageable. Le cauchemar pérennise !!!!!