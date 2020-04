SAIDA : La police et les commerçants ‘’rebelles’’ se livrent à un bras de fer

Coronavirus est en train de prendre des proportions alarmantes non seulement à travers la planète mais à travers notre pays où on dénombre plus de 100 morts et plus de 1000 contaminés .Cependant pour endiguer sa propagation , les responsables à Saida ont invité la population à se plier aux moyens préventifs à savoir l'utilisation des masques , du gel hydro alcoolique et interdiction de quitter son domicile à l exception d une urgence .La police est omniprésente et dispatchée à travers tous les endroits où la fluidité commerciale ne fait pas défaut .Les éléments de la police ne cessent d’interpeller les commerçants pour quitter les lieux mais aucun écho n a retenti . Les commerçants récalcitrants plient bagage mais une fois la police partie , c'est le retour à la case départ .Un commerçant ambulant de fruits et légumes a quitté les lieux difficilement en justifiant que c’est grâce à cette marchandise qu’il survit avec ses enfants .Le même discours se tient avec ceux qui vendent en cachette les poissons .La police et les commerçants rebelles se livrent à un bras de fer .Les commerçants rebelles qui voient de mauvais œil le coronavirus n’appliquent que la formule du chat et de la souris.