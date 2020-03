SAÏDA : L'ex-maire et son adjoint condamnés à 2 ans de prison

Le verdict de l’ex maire de Saida et son adjoint vient d’être prononcé au tribunal de Hassasna en condamnant les incriminés à deux ans de prison ferme assortis d 'une amende estimée à 50 millions de centimes .Les incriminés dans cette affaire axée sur une fausse transaction et autres chefs d inculpation ont comparu le 23 février 2020 où le représentant du ministère public a requis une peine de 7 ans de prison ferme .Les accusés dont l'ex maire de Saida et son adjoint issu du parti FLN et le fournisseur ont été écroués au mois d août 2019 . Les trois inculpés ont droit à un pourvoi en cassation dont son délai ne dépasse pas semble-t-il une semaine. Il reste à signaler que d’autres maires dont ceux des communes de Sidi Amar, Ain Sultan sont écroués pour de multiples affaires relevant de la transgression de la réglementation en vigueur. Quant à l'ex-maire de Saida, il fait l’objet d un mandat d’arrêt .Il court encore dans la nature.