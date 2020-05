SAIDA : L’ancienne cité heureuse devient un espace pour les immondices

Les logements de l’ancienne cité heureuse de Saida qui date de l'ère coloniale, étaient classés habitat précaire. Pour parer à toute éventualité , les responsables ont pris la décision de démolir toute la cité et de transférer les 300 familles vers des cités où la dignité de l'Algérien est respectée Elle a été complètement rasée et depuis l’espace est abandonné . Selon les déclarations des habitants, les ordures sont en train de prendre place .Les odeurs nauséabondes se font sentir et ne cessent de les irriter . Les mammifères et les chiens errants sont présents jour et nuit en quête de leur pitance . La nuit devient hostile pour ceux qui traversent l’espace en question .Les chiens imposent leur loi .Un espace qui pourrait provoquer de graves répercussions sur la population .