SAIDA : Distribution de plus de 800 couffins au profit des nécessiteux

Seuls les moyens préventifs de base demeurent l’unique itinéraire à respecter non seulement pour réduire l’horreur du covid-19 mais pour éviter toute sa contamination .Parmi ces moyens qui semble probant et probable c’est de rester chez lui .Une instruction qui n’a pas souri aux pères de famille qui se ressourcent qu’à partir de leur besogne journalière, à l’ image de ceux qui travaillent dans les cafétérias , les restaurants ......Pour les apaiser , des actions caritatives se multiplient à travers tout le pays. L'initiative de la coordination nationale de la société civile et son bureau de la wilaya de Saida, présidé par Ghani Habib reste louable et encourageante. Selon Mr Zairi Toufik, membre actif de la coordination , tous ces produits de première nécessité et de large consommation collectés ne sont que l’œuvre du bureau communal de Saida de la coordination nationale de la société civile .Plus de 800 couffins seront distribués aux pères de famille touchés par l’ogre du coronavirus .Selon le président du bureau, Mr Ghani Hbaib , un recensement de plus de 800 personnes a été établi selon les renseignements fournis par des habitants de tous les quartiers du chef-lieu de la wilaya .C’est grâce aux bienfaiteurs de Saida que cette louable initiative a pointé à l'horizon .Mr Ghani Habib ajoute qu'une autre opération va toucher les zones d’ombre .Il conclut que tous les produits de large consommation faisant l’objet d’une saisie par les services concernés seraient remis à leur coordination pour les distribuer aux familles qui souffrent du besoin.