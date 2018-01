SAIDA : Deux femmes arrêtées pour vol de 72 millions de cts

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la première sûreté urbaine de Saida , sont parvenus a arrêter deux jeunes femmes, âgées respectivement de 21 et 22 ans, impliquées dans une affaire de vol d’une somme importante d’argent, évaluée à 72 millions de centimes d’un local commercial d’habillement féminin, situé au quartier ‘’Saadaoui Kadda’’ de la ville de Saida. Selon la plainte de la victime, répondant aux initiales de B.R, les deux voleuses se sont introduites dans son magasin sous le prétexte d’essayer quelques effets vestimentaires, et ont fini par lui subtiliser la somme de 72 millions de la caisse. Ce dernier a pu les décrire lors de sa déposition. Lançant des recherches, les enquêteurs sont parvenus après 05 heures d’investigation, à mettre la main sur l’une des voleuses, avec le montant de 22 millions. L’appréhendant et l’interrogeant, les policiers ont par la suite, arrêté sa complice avec la somme de 17 millions.