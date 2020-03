SAÏDA : Des champs maraîchers irrigués aux eaux usées

Des dizaines voire des centaines d’hectares de culture maraîchère s’irriguent d eaux usées apprend-on de source fiable. Des fellahs et autres exploitants des terres arables sans aucune conscience profitent du oued où s acheminent les eaux usées et de la position de ce cours d’eaux usées qui dégagent des odeurs nauséabondes pour irriguer des hectares de leur culture .Les services concernés ont pu mettre fin à l’activité nuisible de ces fellahs qui cherchent à tout prix à amasser des profits au détriment de la santé du citoyen . Un matériel saisi et autres mesures répressives prises à leur encontre mais hélas l irrigation via les eaux usées continue à exhiber sa cadence au vu et au su de tous les citoyens .Les services compétents sont appelés à multiplier les sorties au niveau de ces terres maraîchères qui s’irriguent à partir des eaux usées et ce pour en finir avec ces rebelles qui nuisent à la santé des citoyens pour renflouer leurs poches.