SAÏDA : Démenti : Pas de cas de coronavirus à Sidi Boubekeur !

Le spectre du coronavirus ne cesse de provoquer peur et angoisse de dizaines de citoyens voire des centaines. Tel est le cas de la population de la commune de Sidi Boubkeur à 32 km du chef-lieu de wilaya où une information sur la découverte d une personne atteinte du coronavirus a sillonné les quatre coins de la commune . Selon des informations qu’on a pu avoir , le suspect a été illico presto évacué vers l’hôpital, durant l après midi du 8 mars journée dédiée à la célébration de la journée internationale de la femme, pour d’éventuelles analyses, pour confirmer ou rejeter cette allégation qui vient de plonger tous les citoyens de la commune en question dans un tunnel d’angoisse et de frayeur . Pour plus de précisions sur ce cas suspect, on a contacté par téléphone, le directeur de la population et de la santé de la wilaya de Saida. Ce dernier a démenti cette allégation.