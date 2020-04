SAIDA : Cambriolage en plein jour d’un magasin de cosmétiques

Un jeune commerçant a été sidéré par le cambriolage de son magasin de cosmétiques en plein jour à Saida. Selon la victime , c’était vers les coups de 13h30 de ce jeudi que son magasin fut cambriolé .Selon ses déclarations , plus de 20 millions de produits ont disparu plus son micro-ordinateur et ses documents personnels .Il s'est dirigé vers la sûreté urbaine pour déposer une plainte contre "x" .Les éléments de la police se sont rendus sur les lieux où ils ont ouvert une enquête pour identifier le ou les auteur(s ) de ce cambriolage.