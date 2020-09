SAÏDA : 800.000 quintaux de céréales collectés

La quantité de céréales engrangée jusqu'à présent au niveau des différents points de collecte de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) a atteint les 214.139 quintaux, dont plus de 163.000 quintaux de blé dur, a précisé Mokhtar Merzoug. La quantité de production céréalière réalisée pour l'année en cours est répartie en 260 000 quintaux de blé dur, 175.000 quintaux de blé tendre, 310.000 quintaux d'orge et le reste est constitué d'avoine. Cette quantité de céréales a été produite sur une superficie totale emblavée de 101.214 hectares. La disponibilité de quantités suffisantes de semences et d'engrais ainsi que l'intensification des campagnes de sensibilisation au profit des agriculteurs concernant la lutte antiparasitaire et l'adoption de méthodes modernes d'irrigation ont permis d'atteindre cette production. D'importants moyens ont été mobilisés pour garantir la réussite de la campagne de moissons-battage et la saison agricole en cours, dont 301 moissonneuses et 2.019 tracteurs, selon la DSA. Un entrepôt d'une capacité de 700.000 quintaux a également été désigné pour la collecte des céréales au niveau de la CCLS de la ville de Saïda, en plus de huit autres points de stockage d'une capacité de plus de 200.000 quintaux. La wilaya de Saïda a enregistré l'année écoulée une production d'environ un million de quintaux de différentes céréales pour une superficie totale de 131.000 has.