SAIDA : 1000 couffins distribués aux familles sans aucune ressource

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Saida a donné le coup de distribution de 1000 couffins aux personnes qui ont vu leur emploi dissipé sous les ceux du coronavirus .Selon les propos du wali , cette première opération s’inscrit dans le cadre des orientations du président de la République , il avance que cette première initiative est destinée pour les daïras de Sidi Boubkeur et Daoud . Les premiers concernés sont ceux qui sont touchés par le coronavirus à savoir les ‘’taxieurs’’ , les restaurateurs ...etc. Autres opérations similaires pointeront à l’horizon avant l’avènement du mois ramadhan. Pour la subvention qui est estimée à 10000DA , Mr Said Saayoud , confirme que toute personne qui n’a aucune ressource que ce soit pécuniaire ou autre en ouvre droit et ne sera pas écartée quelque soit le prétexte avancé. Quant à l’opération de désinfection de toute la ville , le wali nous avance que ce genre d'opération va permettre à enfreindre la poussée alarmante de ce covid-19 .Il s'est avéré qu’il y a un recul voire une absence de désinfection des espaces et c’est la raison pour laquelle, le wali a mobilisé tous les responsables et les a contraints à multiplier la désinfection des endroits tant que coronavirus exhibe son pouvoir .