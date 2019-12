SAÏD CHANEGRIHA AFFIRME : L'ANP toujours mobilisée au service de la patrie

En effet, dans une allocution prononcée devant les cadres du ministère de la Défense nationale, Saïd Chanegriha a indiqué que l’institution militaire ne déviera jamais de ses engagements constitutionnels. Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chanegriha a souligné « L’Armée nationale populaire a contribué, aux côtés des services de la sécurité, à la réussite de l’organisation d’élections présidentielles libres, honnêtes et transparentes, et à la sécurisation du processus électoral dans un climat de quiétude et de sérénité. Dans ce sillage, nous réaffirmons que nous resterons mobilisés au service de la patrie et nous ne dévierons jamais de nos engagements constitutionnels quelles que soient les circonstances. Et nous ferons toujours face aux ennemis de la patrie et à quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale », affirme-t-il. « Nous avons traversé aux côtés de notre peuple au cours de cette dernière période de notre histoire contemporaine, une étape sensible à travers laquelle notre pays a fait face à un dangereux complot qui visait la stabilité de l’Algérie et les fondements de l’Etat, ainsi que la neutralisation de ses institutions constitutionnelles, pour l’entraîner dans le bourbier du chaos et de la violence », rappelle le chef d’état-major de l’ANP par intérim. « Toutefois, le haut Commandement de l’Armée nationale populaire, qui a pris conscience de l’ampleur de ce complot, a su gérer cette phase avec sagesse et clairvoyance, à travers l’accompagnement et à la protection des marches pacifiques, sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée, en sus de l’accompagnement des institutions de l’Etat de manière à leur permettre d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions, ainsi que la détermination à rester dans la légitimité constitutionnelle et à faire face à quiconque tente de porter atteinte à l’unité nationale », estime-t-il.