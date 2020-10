SAHARA OCCIDENTAL : Le Maroc veut conclure un marché avec les américains

Dans un article paru mardi sur le site Commondreams, l’analyste sécuritaire, Alexander Bertschi Wrigley, a mis les Etats-Unis devant leur responsabilité au moment où des informations circulent à l'approche des élections américaines, selon lesquelles "le Maroc serait disposé à une normalisation des relations avec l’entité sinistre" en échange de la reconnaissance par Washington des supposées revendications marocaines sur le Sahara occidental. A ce titre, l’analyste a soutenu qu’avec une éventuelle décision, les Etats-Unis, et le monde dans son ensemble, subiraient "de graves répercussions, l'érosion des normes internationales concernant le droit à l'autodétermination, l'affaiblissement de la capacité de l'ONU à résoudre les conflits, ainsi que la diminution de la capacité des Etats-Unis à jouer un rôle de chef de file au niveau international". A ce propos, il a rappelé que l'administration américaine a la responsabilité de faire respecter le droit international, y compris le référendum soutenu par les Etats-Unis qui donnerait aux Sahraouis le choix de décider de leur avenir. Pour lui, une décision de reconnaître une supposée souveraineté marocaine sur le Sahara occidental pour marquer des points politiques avant les élections américaines serait "honteux et entache la politique étrangère américaine", voire "délégitimerait le travail de l'ONU, dont le mandat principal au Sahara occidental est d'organiser et d'assurer un référendum". Il a rappelé, à ce sujet, que ce mandat est soutenu par un avis consultatif historique émis par la Cour internationale de Justice ainsi que par des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Par conséquent, une décision des Etats-Unis de passer outre ces efforts "compromettrait la capacité des Nations Unies de jouer un rôle constructif dans tout conflit ailleurs", a mis en garde ce spécialiste de l'Afrique du Nord.