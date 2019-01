SAFSAF : Un citoyen accuse le maire de falsification

Un citoyen, répondant aux initiales de B.B, originaire de Safsaf, tient à dénoncer le maire de Safsaf pour falsification et usage de faux dans une lettre adressée au wali de Mostaganem et dont le journal détient une copie. Ce dernier déclare que le P/APC a falsifié des documents administratifs, dont des attestations d’un bien communal où était bâtie une construction depuis une cinquantaine d’années, lui appartenant au profit d’un certain C.B. Ce dernier tient à porter à la connaissance du wali, que les deux certificats établis au nom du citoyen cité, dont le premier sous le n° 819, délivré en date du 16/10/2016 et le second sous le n° 49 en date du 18/07/2016 n’ont aucune valeur juridique et n’ont aucun autre sens. Il ajoute en ce sens, que la direction des domaines et les services du cadastre ont prouvé que cette assiette foncière demeure un bien de l’Etat, et que face à cette situation si déplorable, il a été contraint de saisir la justice qui va trancher. En attendant, le plaignant sollicite l’intervention du wali, pour mettre un terme aux dépassements de cet élu, qui semble ignorer les lois en vigueur.