SAFSAF (MOSTAGANEM) : Aménagement d’une habitation pour une personne pauvre

L’esprit de solidarité connu par le mouvement associatif de la commune de Safsaf depuis la nuit des temps ne disparaîtra, assurément pas de sitôt, malgré le peu de moyens existant. C’est ce que confirme la dernière action accomplie par l’ensemble des associations de cette commune, en plus des bienfaiteurs qui ont pris à bras-le-corps le projet d’aménagement complet d’une habitation d’une pauvre femme veuve, vivant dans le douar « Moualdia » dans la commune de Safsaf. L’initiative a atteint son objectif avant-hier vendredi avec la remise, à cette pauvre femme, des clefs de sa maison flambant neuve bien avant la fête de l’Achouràa. Cet événement a vu la présence de plusieurs associations en plus des autorités locales. Grâce à la grande mobilisation enregistrée autour de cette initiative, les travaux de réalisation n’ont duré que peu de temps, et le défi n’était pas facile à relever à ses débuts. Il paraissait fou pour certains villageois mais un remarquable élan de solidarité n’a pas tardé à se mettre en place dans le village, et même au-delà. Des dons en argent et en matériaux de construction ne cessaient de parvenir à l’équipe de bénévoles en charge du projet, nous ont-ils expliqués tout en lançant un appel aux bienfaiteurs afin d’équiper et meubler ladite maison. En matière de solidarité, en tout cas, cette initiative, restera, sans doute, dans les annales de l’histoire de la solidarité. Notons que grâce à Dieu et les bienfaiteurs, les associations de la commune de Safsaf ont réussi à construire 4 maisons, 3 écoles coraniques, et procéder à l’aménagement de 11 autres maisons en une année, a-t-on appris.