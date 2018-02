SAFSAF : Les élus dénoncent les dépassements du P/APC

Dans une lettre transmise au journal, les membres issus du FLN et RND de l’APC de Safsaf, dénoncent les dépassements du président du conseil communal. Ces derniers affirment qu’ils ne sont point convoqués dans les délais réglementaires pour les réunions portant sur les délibérations, ils soulignent à ce sujet, qu’ils n’ont été invités qu’à quelques heures de la tenue de la dernière réunion en date du 12/02/2018. Les élus attestent qu’après avoir signé le registre de présence et celui des délibérations ; ils étaient 08 à voter contre et 06 à voter pour l’objet de l’ordre du jour. Malheureusement, ces derniers étaient surpris de voir le P/APC, leur signifier de ne point signer sur le registre officiel des délibérations, en prétextant que les instructions du chef de daïra et du DRAG interdisent de signer sur le registre en question, et que l’émargement ne peut se faire que pour les délibérations ayant obtenu la majorité des voix du conseil. Malheureusement, le comportement du président semble aller à l’encontre de l’énoncé de l’article 11-10 en date du 22 Juillet 2011 du code de la commune, qui est clair et permet aux membres du conseil, de signer les délibérations, selon les voix obtenues. Face à de tels dépassements répétés, les élus sollicitent l’intervention du wali, pour qu’ils cessent et permettent au conseil de poursuivre ses activités, sans le moindre monopole de décisions.