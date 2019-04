SAFSAF : Les écoles, toujours privées d’internet

Plusieurs habitants du douar de Safsaf ont soulevé encore une fois le problème de l’absence du réseau d’internet notamment le réseau 4G, demandent le raccordement de la commune avec le réseau 4g qui est un vrai problème qui se pose dans cette région, dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des citoyens notamment ceux des élèves et étudiants chercheurs. En effet, selon eux le réseau 4G demeure l’un des principaux problèmes qui préoccupe les citoyens de la région, notamment la frange des élèves, qui ont éprouvé d'énormes difficultés pour chercher et préparer leurs exposés scolaires ainsi que pour l'acquisition des convocations pour passer les examens BEM et BAC. Devant cette situation, ces derniers sont obligés de se déplacer à chaque fois dans les régions avoisinantes pour préparer leurs devoirs scolaires. Cette technologie est devenue très indispensable notamment au niveau des écoles primaires où durant chaque année des directeurs d’écoles rencontrent des difficultés pour saisir les notes au niveau de la plate forme numérique .Des mécontentements sont enregistrés parmi les citoyens qui ont déjà formulé plus de 100 demandes d’abonnement pour le réseau 4G, au niveau de l’Agence d’Algérie Télécom de Mesra« On a déposé notre demande pour l’installation du réseau 4G, au niveau de l'agence malheureusement, on attend toujours car la réalité a suscité en nous une grande déception puisque l’aspect et le relief de la région n’admet pas l’installation d’un poteau pour la 4G, par contre d'autres communes éloignées ont été raccordées récemment réclame « B.H » .Cette situation prive les habitants de plusieurs régions de Safsaf, de l’accès à cette technologie. Face à cette situation qui a duré longtemps selon eux, ces derniers lancent un appel au wali ainsi qu’aux autorités locales afin de répondre favorablement à leurs doléances, a-t-on appris.