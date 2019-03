SAFSAF : Les citoyens déplorent la dégradation des routes

Les habitants ont relevé plusieurs difficultés pour parcourir les routes parmi lesquelles se trouve une ruelle laissant un creux facilitant la stagnation des eaux de pluie. Parallèlement à cette situation, les résidents de la commune de cette même commune ne cessent de réclamer et se plaindre de la rareté des moyens de transport durant la journée du vendredi, ayant toutes les peines du monde à se déplacer vers le chef-lieu de wilaya qui se trouve juste à quelques kilomètres. Ces derniers ont également des peines à rejoindre les autres localités avoisinantes, telles que Souaflia, Ennaro, etc…. Face à cette absence flagrante de transport durant cette journée, seuls les clandestins profitent de la situation, s’imposant en maitres des lieux, ils assurent les déplacements, mais en exigeant les prix qu’ils désirent et qui les arrangent. Les taxis clandestins sont devenus une bouée de sauvetage malgré le prix fort. Malheureusement, les habitants ne disposant pas de moyens financiers sont pénalisés davantage et sollicitent l’intervention de la direction des transports pour prendre en charge leurs doléances afin de les soulager de ce lourd handicap. A cet effet, ils sollicitent l’affectation de moyens de transports légaux pour assurer le transport des résidents de la localité de Safsaf et ainsi mettre fin au diktat des clandestins qui les déplument abondamment pour des courses juste de quelques kilomètres allant de 100 à 300 dinars.