SAF SAF (MOSTAGANEM) : Les habitants du douar ‘’El Mgarnia’’ demandent le revêtement de la route

Les zones d'ombre de la wilaya Mostaganem attendent toujours des solutions à leurs problèmes de développement qui ont affligé leur existence au quotidien. En effet, des situations qui ont poussé plusieurs habitants à soulever leurs doléances accompagnées parfois de manifestations et ce, pour attirer l'attention des autorités locales et ce conformément aux directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour prendre en charge les besoins de ces habitants. En ce sens, plus de 20 familles de la région « El Mgarnia » relevant du douar « Ouled El Medah » commune de Safsaf, ont exprimé leur désarrois face à l'état de dégradation de la seule route qui relie leur village à la route principale, sur une distance kilométrique de 1 km. Cette situation insupportable a poussé les habitants à se plaindre fréquemment sans aboutir à des solutions adéquates. De leur part, les conducteurs de véhicules arrivent mal à supporter le calvaire que leur offre l’état de cette route .Une dégénérescence perpétuellement mal vécue par ces derniers, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ce malaise s’explique par la dégradation avancée de la chaussée, laissant des creux facilitant la stagnation des eaux de pluie. Il est, en effet, difficile de slalomer entre des nids de poule, crevasses et ornières qui parsèment toute la chaussée, soulignent des habitants du douar. Ces derniers qui affirment vivent le calvaire dans cette localité, interpellent les autorités locales pour leur venir en aide, en vue de programmer un projet d'aménagement et de revêtement de la dite route et ce à l’instar des autres douars .Outre le désenclavement de cette zone d’ombre, l’opération vise à faciliter la circulation des véhicules notamment, celle du transport scolaire à travers cette région aux rudes conditions climatiques, en hiver surtout, rendant difficile le déplacement des élèves vers leurs établissements scolaires.