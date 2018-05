SAF-SAF (MOSTAGANEM) : Lancement du projet de 50 logements ruraux

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Saf-Saf, en l’occurrence, M.Rachid Meddah , a déclaré récemment que le parc habitat de sa commune vient d’être renforcé par un Projet de Construction de Cinquante (50) logements du type « rural ».Dans ce cadre, il a indiqué ,qu’à l’heure actuelle, la Commune a enregistré 1927 demandes de logements « ruraux ».Il a ajouté, par ailleurs que ,dans un souci de justice et de transparence, cette liste est traitée sur le terrain par une Commission ad-hoc qui enquête su la situation sociale de chaque famille ajoutant qu’il y a beaucoup de familles très pauvres ,vivant dans la précarité. En ce sens, a-t-il précisé ce sont les familles de cette franche sociale qui auraient la priorité dans l’attribution de logement de ce programme et c’est d’après l’enquête sur le terrain sur ces familles demandeuses de logement rural que nous devrons arrêter la future liste sur la base d’une échelle de priorité objective, en commençant par les plus démunis, a-t-il déclaré en faisant savoir que cette opération est déjà en cours.