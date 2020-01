SAF-SAF : Le SG de la daïra assure l’intérim de P/APC

Tout le monde sait que la commune est la cellule de base dans la gestion sociale, économique et culturelle d’un groupement d’habitants dans un espace géographique déterminé où souvent existent des petites unités que l’on appelle « Douar ».La liquidation des affaires courantes des citoyens et les projets de développement ne peuvent s’accommoder d’une période de gel des activités communales plus ou moins longues pour diverses raisons. Dans ce sens, le code communal est tout à fait clair et sans équivoque, cependant il ait des cas particuliers où la réalité des choses dépasse les dispositions des textes de loi et c’est le cas qui vient de se passer au niveau de la commune de Saf-saf. En effet, les membres composant l’assemblée populaire communale de cette commune, dont le président a été suspendu dernièrement, en raison du fait qu’il fait l’objet d’enquête judiciaire, ne sont pas arrivés à se mettre d’accord sur l’intérimaire qui a été désigné pour suppléant à la vacance du poste de maire. Cette situation préjudiciable à la continuité du service public d’une institution communale et à celle des citoyens de la commune en question a attiré l’attention du chef de l’exécutif de la wilaya. Pour remédier à cet état de fait et dégeler les activités communales sur tous les plans de la vie communautaire, le wali, M.Abdennour Rebhi a chargé, récemment, le secrétaire général de la Daïra de Bouguirat d’assurer provisoirement les fonctions de P/APC de Saf-saf et ce, en attendant de trouver une solution qui puisse faire le consensus sur la personne qui devra assurer valablement l’intérim du président suspendu, a-t-on appris de sources crédibles.