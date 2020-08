SABRI BOUKADOUM AFFIRME : Le Mali est un pays "extrêmement important" pour l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a indiqué à Bamako, que le Mali est un pays "extrêmement important" pour l'Algérie et tout ce qui concerne ce pays voisin "nous concerne aussi". "Le Mali est pays extrêmement important pour nous et tout ce qui concerne le Mali nous concerne aussi", a indiqué M. Boukadoum dans une déclaration à la presse à son arrivée dans la capitale malienne pour une visite d'une journée. "Je suis venu sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour écouter d’abord, discuter et échanger les points de vue sur la situation au Mali de manière à ce que le peuple malien puisse vivre dans la paix, la sérénité et la concorde", a-t-il souligné. M. Boukadoum a, en outre, relevé que l'Algérie et le Mali sont deux pays voisins qui partagent de longues frontières et qui sont liés par des relations "historiques, familiaux, tribaux et d’amitié". Pour rappel, M. Boukadoum a été dépêché par le président de la République pour une visite d'une journée au Mali, laquelle s'inscrit dans "la continuité des relations historiques de fraternité et de solidarité que l'Algérie a toujours entretenues avec le Mali", avait indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite vient également "marquer le soutien indéfectible au peuple malien frère et son attachement ferme à la sécurité et à la stabilité du Mali".