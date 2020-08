"SABLETTES-SALAMANDRE " (MOSTAGANEM) : Les plages nettoyées par de simples citoyens

Un article de presse a été publié en date du mercredi 18 août 2020, sur les colonnes de Réflexion, sous le titre: "terrible saleté des plages Mostaganemoise".Ils ne se sont pas fait prier pour réagir et voilà deux jeunes gens, se sont investis dans une opération de nettoyage d’une partie des plages de « Sablettes et Salamandre ». On y voit là, une leçon cinglante d'écocitoyenneté, donnée à leur manière, aux adeptes de l'incivisme polluant et coriace. Hommage, respect et considération à ces braves garçons ou plutôt à ces jeunes hommes que l'on peut qualifier, d'ores et déjà, d'écocitoyens modèles. Ils sont certainement jaloux de leur wilaya si belle et rebelle avec ses potentialités trop souvent agressées et qui, malheureusement sont victimes d'une féroce atteinte à sa salubrité et à l’équilibre fragile de son écosystème. En effet, ce mercredi passé, ces deux braves "écocitoyens" en question se sont lancés en solitaires, dans une opération de nettoyage d’une petite partie de la côte maritime Est .Ainsi, au cours de ce jeudi 19 Aout 2020, ils ont investi la bande comprise entre "Sablettes" et "Salamandre" où ils ont pu ramasser et remplir environ 50 sacs-poubelles, de grand format, avec des déchets de toutes sortes et pour la plupart, des bouteilles et autres matériaux en plastique .C'est un travail éreintant qui demande du courage et une grande dépense d’énergie physique et ce indépendamment du risque de se blesser avec des objets contondants comme les tessons de bouteilles en verre ou autres. Ils on prit toute la mesure de la nécessité du respect de notre environnement par son maintien dans un état propre et beau. Mostaganem peut être fière de ces jeunes gens qui sont apparemment de bonne éducation, culture et issus de familles respectables .Sans tapage, ni tambour battant, ils viennent de restituer, à cette généreuse nature, un pan de ses droits naturels en toute humilité .Le comble, c'est que ,dans l'indifférence, personne n'a été vu leur prêter main forte et encore moins les encourager quoique ces jeunes gens semblent contents d’avoir récolté une certaine satisfaction morale d’être allé jusqu’au bout de leurs convictions, et c’est là, la meilleure récompense attendue. En tous cas, beaucoup de citoyens épris de civisme, ne manqueront pas de reconnaître la valeur de leur engagement à la fois civique et écologique et savent que c’est un signal fort à la société locale qu’il faut méditer.