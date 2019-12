S’EXPRIMANT SUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE : Les États-Unis veulent travailler avec le nouveau président

Les Etats-Unis se sont exprimés vendredi sur la tenue de l’élection présidentielle en Algérie qui a vu élire Abdelmadjid Tebboune à la tête de la magistrature du pays. Washington s’est dit « hâte » de travailler avec le nouveau président Tebboune. Tout en affirmant soutenir le droit des Algériens à « exprimer pacifiquement leurs opinions », les USA ont félicité l’Algérie du déroulement de l’élection présidentielle, a rapporté l’AFP citant la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus. « Depuis un an, le peuple algérien a exprimé ses aspirations non pas seulement dans les urnes mais également dans la rue », a-t-elle déclaré, ajoutant que « les Etats-Unis soutiennent le droit des Algériens à exprimer pacifiquement leurs opinions. » La porte-parole a dans le même temps félicité l’Algérie « pour la tenue récente de l’élection présidentielle ». « Nous avons hâte de travailler avec le président-élu Abdelmadjid Tebboune afin de promouvoir la sécurité et la prospérité dans la région », a-t-elle déclaré. Vendredi après-midi, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, avait annoncé à Alger les résultats préliminaires de la présidentielle. Abdelmadjid Tebboune a été élu dès le premier tour avec 58,15% des voix exprimées. Plus de 9 millions ont voté jeudi (jour du scrutin) soit un taux de participation global de 39,83%, selon l’ANIE. Le nombre d’électeurs que compte le corps électoral est de plus de 24 millions.