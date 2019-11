Rouiba dans la crise

La société NCA-Rouiba fait face pour la première fois de son existence à de graves soucis de trésorerie, a indiqué son président Slim Othmani dans une lettre adressée aux actionnaires et aux partenaires et dont le site bourse-dz a rapporté le contenu. Ces soucis sont inhérents à plusieurs facteurs : La crise économique qui frappe le pays, conduisant à une baisse de la consommation et une suralimentation du marché. L’explosion des pratiques du sans facture de la part de nos principaux concurrents. Des défaillances de gestion des créances et des dettes et du contrôle interne ainsi que la faible dynamique de la bourse d’Alger qui aurait pu être une partie de la solution pour soutenir l’entreprise à un moment difficile. « Avec le soutien de tous nos partenaires ; les employés et le conseil d’administration, travaillent d’arrache-pied explorant toutes les voies et moyens pour sortir de cette situation complexe en poursuivant les actions suivantes : Recours systématique aux poursuites judiciaires pour le recouvrement des créances, changement dans nos conditions générales de vente, en ayant instauré le paiement avant enlèvement et la couverture des risques d’impayés en faisant appel à la CAGEX pour 100% des clients, optimisation des opérations et réduction des charges, négociations avec nos partenaires financiers et fournisseurs en vue de restructurer notre endettement et évaluer l’option de cession des immobilisations non rentables». Bien que nous soyons très confiants, ajoute-t-il, quant au résultat de notre plan d’action, il s’avère tout de même nécessaire pour l’entreprise de renforcer ses fonds propres que ce choc de trésorerie a sérieusement mis à mal. Plusieurs scénarios sont actuellement explorés par le conseil d’administration dont : L’augmentation de capital et l’ouverture du capital à un partenaire stratégique et/ou financier. Rappelons qu’à chaque évocation de son nom, ce sont les mêmes mots qui reviennent : "courage", "toupet", "jeunesse". À 58 ans, Slim Othmani, P-DG de NCA Rouiba, entreprise numéro un des jus de fruits en Algérie et cotée à la Bourse d'Alger (elle pèse quelque 65 millions d'euros de chiffre d'affaires), a fait sensation en claquant la porte du Forum des chefs d'entreprise (FCE). L'annonce en 2014 du soutien de la principale organisation patronale en Algérie à un quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika a conduit ce chef d'entreprise à démissionner, non sans avoir dénoncé une "mascarade de soutien électoral". Avec un franc-parler unique, Slim Othmani, également président du think tank Care (Club d'action et de réflexion autour de l'entreprise), avait expliqué au magazine français LePoint les raisons qui ont motivé son geste, et décrit le sentiment de peur qui ronge les chefs d'entreprise algériens.