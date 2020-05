Rezig en visite inopinée à des commerces à Boufarik

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué une visite surprise à des commerces de gâteaux traditionnels à Boufarik dans la wilaya de Blida pour s’enquérir du degré d’application des règles d’hygiène et des mesures de protection. « En application de la circulaire interministérielle établie entre les départements du Commerce et celui de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et fixant les conditions de reprise de certaines activités commerciales, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, jeudi, une visite inopinée à des magasins de vente de gâteaux traditionnels à Boufarik afin de s’enquérir du degré d’application des mesures préventives contre la propagation de la pandémie Covid-19″, selon un communiqué du ministère du Commerce. Lors de sa visite le ministre a insisté sur « le port obligatoire par les commerçants de masques, de gants et de blouses », le ministre a mis l’accent, lors de cette visite, sur l’impératif de « désinfecter continuellement les espaces réservés aux clients et de veiller à l’organisation de l’accès aux magasins en faisant respecter les règles de distanciation ».