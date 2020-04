Rezig en colère contre les éleveurs et les maquignons

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a exprimé, vendredi, sa colère, sur sa page Facebook, contre les éleveurs et les maquignons qui n’ont pas tenu leur promesse de vendre les viandes à des prix raisonnables. « Une question me préoccupe qui est celle de savoir où sont les 28 millions de moutons dont les maquignons et les professionnels de cette filière ont parlé. Où sont vos promesses de vendre cette année à des prix raisonnables ? », a écrit M. Rezig dans une publication sur sa page Facebook. Le ministre du Commerce a ajouté qu’il allait mettre en œuvre son projet de ramener de la viande du Sud du pays vers le Nord pour casser les prix des viandes. Pour rappel, le ministre avait menacé, le 11 février dernier, les éleveurs de recourir à l’importation du bétail des pays du Sahel s’ils n’acceptent pas de baisser les prix.