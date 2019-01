Revoilà, la guerre des ‘’présidentiables’’ !

La fièvre électorale pour le siège moelleux d’El Mouradia semble déjà s'emparer de certains chefs de file de partis. Certains éclipsés depuis si longtemps de la scène politique, sont depuis sur la sellette, et l'opportunité est des plus tentantes, aussi reviennent-ils "à la vie" comme des vampires d'où les attaques et les contre-attaques pleines de reproches en tous genres. Depuis l’annonce de la convocation du corps électoral pour le 18 Avril prochain pour l’organisation des élections présidentielles, certaines salles de fêtes ne désemplissent plus, elles sont prises d'assaut presque par les états-majors de partis dont ‘’les têtes’’ se chamaillent déjà pour les candidatures. En réponse à des calculs politiques tendant surtout à discréditer l'adversaire, certains ‘’chefs’’, n’hésitent plus a user de tous les ingrédients, pour se recadrer et tenter de sensibiliser les militants afin d’isoler l’autre et l’empêcher de riposter. D’autres recourent au dénigrement pur et simple en devenant des colporteurs d'une politique malsaine. Toutes les accusations semblent être permises, certains accusent déjà les autres d'être financés, de rouler pour certains partis et remontent le temps avec tant d’histoires, vieilles comme le monde. Cette pré-campagne ressemble plutôt à une bataille d'insultes, d'invectives et de griefs, et promet déjà d’être si drôle, de par la nage en eaux troubles de certains de ses ‘’animateurs’’ qui se bousculent et tiennent à tenir les devants de la scène politique. Que dire, alors, de ces deux chefs, censés être si polis, de par la tendance politique qu’ils représentent, et qui font déjà dans la surenchère, tentant par tous les moyens d’être l’unique candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle … Et de ces autres fantômes que la politique a reléguer depuis des lustres, et qui reviennent hanter déjà les lieux publics ,ne ratent point l’occasion pour ‘’croasser’’ de nouveau et prétendre à la candidature de la destinée de l’Algérie !