Résidents : Retour en classe

Passer d’une situation de grève à la normale demande du temps et le respect de procédures très strictes. La reprise des gardes des médecins résidents se fera donc très progressivement, ce dimanche 24 juin. De nombreux mouvements sociaux de grande ampleur ont été menés par diverses corporations en Algérie ces dernières années où l’action syndicale tend à se libérer malgré la volonté des autorités de limiter autant que possible la marge de manœuvre des syndicats autonomes. Mais aucune grève n’a eu la longévité du mouvement actuel des résidents structurés au sein du Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra). Des grèves d’enseignants ont parfois duré deux à trois mois, la grève des étudiants en pharmacie de 2011 a duré plus de trois mois, la grève des résidents en 2011 a duré quelques semaines, alors que la grève des résidents de cette année dure maintenant depuis la deuxième moitié de novembre 2017, c’est-à-dire depuis cinq mois et demi, une durée jusque-là jamais atteinte par un mouvement de grève en Algérie. La grève observée par les médecins résidents depuis huit mois a impacté le fonctionnement de plusieurs établissements hospitaliers, créant de l'anarchie et un manque de prise en charge des malades, notamment les cas urgents, a constaté l'APS dans des hôpitaux de la capitale. Plusieurs malades se plaignent de leur non prise en charge et du report de leurs rendez-vous, une situation qui met davantage de pression sur les maîtres-assistants, les spécialistes et les personnels contraints de faire le travail des résidents qui n'assurent plus les gardes et le service minimum. Aux services de pédiatrie et de dermatologie du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Pacha, des signes d'inquiétude et de dépit étaient visibles sur les visages des malades en raison de la prise en charge exclusive des cas urgents et ceux venant de régions éloignées. Même constat aux services des urgences et de chirurgie infantile du CHU Nafissa Hamoud (ex-Parnet) où il y a un seul maître-assistant par service.