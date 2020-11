Reprise des vols vers la France le 27 décembre

La reprise d’une partie des vols internationaux qui devrait être annoncée, selon El-Hayat TV, pour le dimanche 27 décembre prochain, sera un grand soulagement pour Air Algérie et son syndicat. Selon le même média, cette reprise concernera seulement la France puisque 30% des vols internationaux seront assurés par le pavillon national. Par ailleurs, et d’après le site francophone TSA Algérie, un conseil interministériel s’est déroulé le 29 novembre où il a été question de la reprise ou non des vols domestiques. Après la réunion restreinte en question, le gouvernement a pris la décision de reprendre que les vols domestiques en Algérie à partir de dimanche prochain, soit le 6 décembre. En outre, c’est le PDG d’Air Algérie, M. Bekhouche Alleche qui a annoncé la grande nouvelle de la reprise des vols intérieurs. Il a également confié que les vols internationaux allaient bientôt reprendre du service, selon des mesures qui seront fixées ultérieurement. Toutefois le PDG, n’a pas donné plus de détails, et aucune date n’a été communiquée au sujet des vols en question, précise la même source. En effet, cela fait quelques mois déjà que les syndicats de la compagnie aérienne nationale, se mobilisent pour faire valoir leurs droits. Dernièrement le PDG d’Air Algérie a informé les syndicalistes que la compagnie pourrait se retrouver obligée à baisser les salaires des travailleurs voire ne pas pouvoir les payer du tout. Il est nécessaire de noter que les compagnies aériennes, et tout spécialement Air Algérie soient sur la ligne rouge avec la crise sanitaire qui s’est abattue sur le pays il y a quelques mois déjà. En outre, la décision de la reprise des vols va arranger les employés en plus d’être bénéfique aux clients. Notons que les avions d’Air Algérie étaient à l’arrêt complet pendant que des compagnies aériennes étrangères garantissaient régulièrement des vols de et vers l’Algérie à des prix excessivement chers. Voilà de quoi frustrer les employés de la compagnie aérienne nationale, selon les propos des syndicalistes rapportés par le quotidien francophone. Cette décision va permettre également à la flotte de la compagnie de rester en état de navigabilité car, selon les syndicats, les avions ont besoin d’autant, voire à plus d’entretien à l’arrêt qu’en état de marche, afin de garantir le bon fonctionnement des dispositifs à la reprise des vols. C’est en tout cas ce qu’a rapporté le site spécialisé Visa Algérie.