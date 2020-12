Report du procès de trois anciens ministres

Le Tribunal de Sidi M'hamed a décidé, lundi, le report du procès de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des deux anciens ministres, Abdelghani Zaalane et Amar Ghoul et d'anciens walis de Skikda poursuivis dans des affaires de corruption dans le secteur du tourisme. Le procès a été reporté en raison de la contamination de certains avocats des accusés au nouveau coronavirus. L’affaire porte sur des accusations d'abus de fonction, d'octroi d’indus avantages et de dilapidation des deniers publics dans le secteur du Tourisme, au profit de l’opérateur Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la même affaire. Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique au tribunal de Sidi M’hamed avait reporté ce procès dans lequel sont poursuivis des accusés également impliqués dans l'affaire Mahieddine Tahkout, faisant l'objet d'un appel au niveau de la Cour d’Alger.