Réouverture des deux unités Danone-Algérie et Celia

Des unités de production de lait et dérivés, "Danone-Algérie" et "Celia" ont été autorisées à reprendre leurs activités par la direction du commerce de la wilaya de Blida suite à la levée des réserves liées aux manquements de l'hygiène. Les deux unités inspectées récemment par les services compétents ont été invitées par les services de la direction locale du commerce à rouvrir leurs chaînes de production, selon le directeur de wilaya du commerce, Djamel Abbad. Pour rappel, la direction du Commerce de Blida avait pris, le 3 mars dernier, une décision de fermeture de l'Unité de la production de produits laitiers "Danone-Algérie", du retrait du marché de tous les pots de yaourt de l'unité de Blida fabriqués avant le 15 janvier 2020, en raison du non-respect des conditions de la chaîne de production et de l'absence de l'hygiène au niveau de l'unité, jusqu'à la levée de ces réserves. Un procès-verbal a été également établi à l'encontre des responsables de l'unité, comme l'a indiqué auparavant le même responsable.