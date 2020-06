Renforcement du système immunitaire

La clé d'une bonne santé passe par un système immunitaire efficace, capable de nous protéger contre les petits maux ou les affections plus sérieuses. Découvrons-en plus sur celui-ci et sur la manière dont on peut le stimuler en cas de faiblesse :

Altérée par différents facteurs, comme une mauvaise hygiène de vie (une alimentation déséquilibrée, le manque de sommeil ou d'activité physique), le stress, la consommation excessive d'alcool, le tabagisme... Cet affaiblissement de nos défenses immunitaires nous fragilise par rapport aux infections : les épisodes de rhume, de gastro-entérite, etc. peuvent alors s’enchaîner. Une fatigue constante est ressentie. Il est temps d'agir pour le renforcer ! En cas de déficience du système immunitaire, il est important de veiller à ses apports vitaminiques et minéraux, grâce à une alimentation riche et variée, éventuellement complétée par la prise de compléments alimentaires :

- La vitamine D : Cette vitamine provient essentiellement d'une production au niveau de la peau lors de l'exposition aux rayons du soleil. Ainsi, les carences sont courantes en hiver. Cette vitamine est indispensable à l'activation des lymphocytes T : il est donc conseillé de prendre un complément alimentaire à la mauvaise saison. D'autres vitamines jouent un rôle important pour l'immunité : la vitamine A, la vitamine E et la vitamine C.

-Du côté des minéraux, le zinc et le sélénium renforcent le système immunitaire.

- Les probiotiques, ces bactéries qui viennent enrichir notre flore intestinale, contribuent également à notre immunité. Ils sont présents dans les yaourts, mais également dans des produits végétaux comme la choucroute, le kéfir, des produits issus du soja (tempeh, miso, natto...).

-Les plantes, comme la chorella (une algue verte), l'échinacée ou le ginseng peuvent stimuler nos défenses immunitaires.

Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) met en garde contre la consommation de certains compléments alimentaires contenant des plantes susceptibles de perturber les défenses naturelles de l'organisme destinées à lutter contre les infections comme celle causée par le coronavirus.