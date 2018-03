Renault Symbol, le symbole de vie à l’algérienne !

Quand on voit cette campagne de laisse-la-rouiller, on se dit que l'Algérien meurt d'envie d'acquérir un véhicule pour aller en week-end se reposer en famille et apprécier la qualité de vie Algérienne au milieu des forets ou les malfrats agressent épée à la main. Pourtant, il est clair que derrière cette dernière se cache une partie qui n'a pas eu sa part du gâteau. Comment boycotter l'achat des voitures quand le boycott de ce gouvernement n'a jamais été à l'ordre du jour ? Le boycott du lait qui contient 99% d'eau ? Le boycott de l'AADL qui dure depuis l'ère préhistorique, le boycott de la vignette qui est sensée payer nos routes qui ont plus de trous qu'un plateau d’œufs sale à 400 Da qui n'a jamais été boycotté ? Pourquoi le boycott des députés et autres élus qui se payent des lots de terrains, des usines, des avions, ne se fait pas ? Pourquoi le boycott d'une chaîne de TV qui crache son venin ne se fait pas ? L’autre lui rétorque que la majorité écrasante de ceux qui gonflent ‘’khaliha tssadi’’ ne disposent même pas de vélo. Alors qu’une autre pensée affirme que le boycott des urnes est déjà une réalité, 80% du peuple ne vote pas, croit-on savoir. Quant au boycott des véhicules, je dirais que cette compagne ne fait que suivre la vague et non pas l'inverse, car le marché de l'automobile est entré dans un cercle vicieux, des prix défiant toute logique, des gonfleurs de pneus véreux et des revendeurs corrompus et un gouvernement complice, bref il n'existe plus aucun acheteur, selon l’autre son de cloche. Allez, on boycotte les femmes, commente un autre esprit saugrenu. Or, en Algérie comme seul pays ou un seul œuf coûte plus qu'une baguette de pain, bien des voix qui se demandent combien coute la deuxième moitié de Symbol, la première coupée étant à 80 millions sur facebook. Acheter la deuxième partie pour la raccorder avec un scooter ; ça peut faire l’affaire comme en Thaïlande. Ce qui confirme qu’avec Renault Symbol, le symbole d’une moitié de vie algérienne, tu peux la conduire avec un demi permis de conduire, une demi-assurance, une demi-carte de grise, avec tous les demi-avantages que l’on peut imaginer. Et pendant ce temps, un nouveau scandale affectant l’industrie automobile nationale a éclaté ce matin. En effet, Lego Group, le premier fabricant de jouets du monde annonce son intention de poursuivre en justice Tahkout Manufacturing Company, leader de l’industrie automobile algérienne pour vol de brevet industriel.