Renault Algérie lance un plan de départ volontaire

Renault production Algérie a lancé un plan de départ pour les 1200 salariés de son usine de montage de Oued Tlelat près d’Oran qui est à l’arrêt depuis six mois, a indiqué une source sûre. « Il y a des discussions en cours entre la direction et le syndicat pour s’adapter à la situation de non-activité de l’usine. Les travaux sont toujours en cours », a expliqué la directrice de la communication Fawzia Mekkaoui à TSA. Parallèlement à ces discussions, Renault production Algérie, qui est détenue par Renault et la SNVI, a mis en place un plan de départ volontaire, avec l’objectif de libérer plus de 800 travailleurs sur les 1200 que compte l’usine, qui ne peut plus « maintenir les salariés en chômage technique ». L’usine algérienne de Renault est à l’arrêt suite à la suspension des importations des kits CKD/SKD destinés à l’assemblage des voitures du constructeur automobile français.