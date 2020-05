Recourir aux entreprises espagnoles: Une si mauvaise affaire

Encore une fois les entreprises espagnoles montrent leur défaillance dans la réalisation de projets en Algérie. Après la multinationale Isolux Corsán qui a échoué à réaliser le projet du tramway de Mostaganem qui traine depuis des années, voici le constructeur espagnol Duro Felguera qui vient de faire l’objet d’une deuxième mise en demeure pour la reprise des travaux et la mise en service avant fin 2021 de la centrale électrique de Djelfa, dont le marché avait été contracté en 2014. La mise en demeure adressée par la Société algérienne de production de l’électricité précise que Duro Felguera devra également procéder au paiement de toutes les créances des sous-traitants engagés dans le projet et à leur remobilisation pour la reprise des travaux de montage, mais aussi la fourniture de tous les équipements restants, y compris la pièce de rechange. Le Ministre de l'Energie, M. Mohamed ARKAB avait, insisté mardi 16 juillet 2019, lors de sa visite de travail à la wilaya de Djelfa sur la nécessité de renforcer les moyens de production de l’énergie électrique en Algérie pour « consacrer la stratégie d’accompagnement de la dynamique nationale de développement économique". En inspectant le projet de la Centrale électrique à cycle combinée (gaz et vapeur) d’Ain Ouassara, d’une capacité de 1262 MW, M. Mohamed ARKAB avait souligné que "ce type de projets d’importance", (dont il est attendu une réduction de l’ordre de 30% dans l’exploitation du gaz), "va renforcer les ressources énergétiques dans notre pays", parallèlement à la "génération de la richesse et de l’emploi, à travers la promotion de l’investissement économique". Par ailleurs, pour le tramway de Mostaganem, la société espagnole " Isolux Corsán " chargée de l’aménagement du tracé du tramway de Mostaganem a déclaré faillite et avait demandé de résilier le contrat.