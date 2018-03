Reconnaissance bien méritée, bravo !

On appelle officiellement « Protection Civile » cette structure stratégique de l’Etat dont ses éléments sont inlassablement appelés à porter des secours et souvent salutaires. Ils font partie de cette chaine humanitaire qui sauve nos citoyens dans le sillage de l’ANP, le Darak el Watani, les Gardes côtes et le corps médical. A ce titre, on doit leur « tirer chapeau bas, comme on dit » et- bien bas encore avec un grand respect et une infinie considération. Leur fête qu’elle soit nationale ou mondiale, elle est notre fête pour la chance que nous avons d’avoir ces hommes et femmes d’élite toujours en état de veille pour nous secourir et parfois, au péril de leur vie et çà, il ne faut jamais l’oublier ! Je ne les appellerais pas les soldats du feu car, à mon sens, il n’est pas seulement question de feu mais de tout ce qui peut menacer la vie et les biens des personnes. Ces éléments opérationnels Algériens, rappelons –nous, ont gagné l’estime de tous, avec un respect mondial, comme ce fut le cas au lendemain du 63 ème anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution. Ce jour-là, en guise de reconnaissance et de couronnement du processus de modernisation avec professionnalisme du corps, la fameuse certification aux normes onusiennes INSARAG (Groupe Consultatif International de Recherche et de Sauvetage) pour un HUSAR (Heavy Team of Urban Search and Rescue), elle leur a été décernée et c’est tout à leur honneur ! Hommage à cette institution de la République Algérienne qui n’en finit pas d’engranger des mérites à la hauteur de sa prestance professionnelle. Grace à ses capacités d’intervention et ses preuves sur le terrain, notre honorable institution de sauvetages et de secours en multi-service vient de récidiver en décrochant, cette fois encore, en obtenant un certificat de reconnaissance et de conformité international de l'Organe consultatif international spécialisé dans la recherche et le sauvetage, relevant de l'ONU. Ainsi, notre Protection Civile, avec son groupe de 86 éléments de différentes spécialités, formées dans les meilleurs établissements de renommée internationale, sont aujourd’hui la marque de fabrique de cette Algérie qui fait des jaloux. Désormais, ces prestigieux éléments sont nos ambassadeurs auprès de l’ONU où ils ont gagné leur place de confiance quand il s’agit d’actions d’envergure internationale. Ils ne sont que la partie visible de l’iceberg car il ne faut pas oublier de rendre hommage à tous ces responsables qui sont derrière les coulisses à travailler dans l’humilité et la discrétion, pour ce succès enviable.