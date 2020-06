Rebrab va récupérer les activités de Hyundai de Tahkout

Partenaire historique de la marque Sud Coréenne Hyundai, le Groupe Cevital de Isaad Rebrab est en phase de récupérer la totalité de ce partenariat qui lui a été retiré au temps de l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb au profit de Mahieddine Tahkout actuellement en prison, a révélé le site express-dz. Cette reprise qui a commencé graduellement depuis janvier 2020 par décision judiciaire, va certainement sauver les milliers d’emplois menacés depuis l’emprisonnement de Tahkout et redémarrer la filière de montage automobile sur de nouvelles bases et un nouveau cahier de charges, favorisant réellement l’intégration en mettant fin à « l’industrie de gonflage des pneus » tant décriée par les Algériens. En arrêt d’activité depuis plusieurs mois en raison de la rupture d’approvisionnement en kits de montage, les usines de Tahkout de montage automobile, font face depuis plus d’une année à une asphyxie financière. Les plans sociaux mis en route pour les sauver de la banqueroute ne sont pas du goût des employés qui savent que la perte totale de leurs emplois n’est qu’une question de jours. La reprise des activités Hyundai en Algérie par le groupe Cevital donnera-t-elle un nouveau souffle à ce secteur considéré par beaucoup d’Algériens comme parasitaire et qui n’a même pas atteint selon les responsable du secteur 5% d’intégration ? Les milliers d’emplois menacés seront-ils enfin sauvés ? On le saura dans les prochaines semaines.