Rebrab se réunit avec

Le milliardaire Issad Rebrab, la première fortune du pays, et l’un des hommes les plus riches du continent africain, devra jouer un rôle important aux prochaines élections présidentielles. L’homme est, apparemment, très courtisé et suivi par des politiques qui développent des ambitions présidentielles assumées. Ainsi, le patron du groupe Cevital aurait rencontré secrètement et discrètement Ali Ghediri, le général qui vient d’annoncer officiellement sa candidature à l’élection présidentielle du 18 avril prochain. Selon des sources, Ali Ghediri a rencontré Issad Rebrab dans son restaurant préféré, situé sur les hauteurs d’Alger au niveau du Bois des Arcades au Monument des Martyrs. Cette rencontre s’est déroulée à la fin du mois de décembre dernier, certifient nos sources. Les deux hommes ont longuement échangé et discuté de la situation actuelle du pays. Issad Rebrab sera-t-il le « sponsor » du général Ali Ghediri à l’occasion de ces élections présidentielles ?