Rebrab produira de l’eau ultrapure

Le groupe privé algérien Cevital participe à Francfort (Allemagne), à l'Achema Fair, la plus grande foire mondiale de l’innovation, annonce le groupe dans un communiqué publié sur son site web. Issad Rebrab, PDG du groupe agroalimentaire, «a présenté à cette occasion la station UPW1.0, une technologie révolutionnaire de production d’eau ultrapure, conçue par EvCon, partenaire de Cevital basée en Allemagne et spécialisée dans la production d’eau ultrapure, le traitement des eaux industrielles et le dessalement de l’eau de mer», a ajouté la même source. Lors de ce déplacement, le président du groupe est accompagné par une délégation d’EvCon, dirigée par ses CEO, Kamal Benkoussa et Wolfgang Heinzl.