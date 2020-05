Rebrab prépare le lancement d’un méga-projet touristique à Bejaia

Dans une tentative de donner un nouveau souffle, le patron du groupe Cevital, Issad Rebbrab, prépare le lancement d’un méga- projet touristique, dans la wilaya de Bejaia, rapporte une source médiatique. En effet, il s’agit d’un village touristique d’excellence qui va voir le jour sur la côte-est de Bejaïa et ce pour contribuer à l’essor effectif de ce secteur dont le niveau tarde encore à rattraper celui des pays voisins, ajoute la même source. Le village touristique, qui s’étalera sur plusieurs hectares, sera construit entre les deux stations balnéaires d’Aokas et de Souk El Tenine. Le village touristique pourra également recevoir des touristes même en hiver. En effet le projet prévoit d’installer des infrastructures afin de permettre aux touristes Algériens et étrangers de pratiquer notamment des sports d’hiver. Ce mégaprojet qui va redonner ses marques au tourisme balnéaire et de montagne à Bejaïa va générer, selon nos sources, plusieurs milliers de postes d’emplois directs et indirects et contribuera grandement à la promotion de la destination Algérie dans les prochaines années.