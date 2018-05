Rebrab et Haddad parmi les plus riches au monde

Le patron du groupe Cevital, Issad Rebrab, figure dans la liste mondiale des 2754 milliardaires en dollars en 2018. Rendu public récemment, le classement contient une nouveauté: la présence du patron de l’ETRHB, Ali Haddad. Le rapport ne donne pas le classement des deux hommes d’affaires algériens, puisque seul le chiffre global des hommes d’affaires a été fourni. Selon le même rapport, le nombre de milliardaires dans le monde a augmenté de 24% en 2017. Il était de 2473 en 2015. Selon le même document, le plus grand nombre de milliardaires se trouve à New York, Moscou (Russie), London (Angleterre), Dubaï, et Pékin (Chine).