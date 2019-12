Rebrab est-il ‘’libérable’’ ?

Parmi les projets bloqués du groupe Cevital de Isaad Rebrab figure celui d'EvCon, spécialisé dans la purification de l'eau. C'est ce projet qui a mené le PDG de Cevital à la prison d'El Harrach. La justice lui reproche entre autres la surfacturation et l'importation d'équipements usagés. Et si ce projet sera débloqué, ce sont les accusations qui vont avec qui devraient disparaître. En effet, Omar fils de Isaad Rebrab a révélé à TSA que le gouvernement actuel a décidé de débloquer tous les projets que l'ancien gouvernement a bloqués. Va-t-on vers la libération du patron du groupe Cevital, Issad Rebrab emprisonné à El Harrach depuis fin avril? Son fils ne le dit pas. Il n'évoque même pas son père emprisonné. Mais, selon le site Observalgérie, si la communication avec le gouvernement est rétabli et les projets de Cevital seront débloqués, les charges contre Issad Rebrab vont vers la levée. Cela explique peut-être le silence en vigueur depuis plusieurs mois autour de l'emprisonnement du milliardaire. Par contre, son fils Omar n'a pas manqué de signaler que les promesses du gouvernement ont déjà commencé à être mises en œuvre. En fait, le gouvernement a débloqué juste avec la rencontre susmentionnée, les 1700 containers d’équipements destinés à l’usine d’électroménager Brandt de Sétif, filiale Cevital. Omar Rebrab a affirmé qu' "avec ce nouveau gouvernement, la communication a été rétablie. Ils ont écouté nos doléances, demandé des documents de chaque blocage qu’on avait et ils se sont engagés à nous accompagner pour le déblocage des projets". "Ils nous ont dit que l’ère du passé est terminée, qu’on veut créer plus d’emplois" a précisé le fils d'Issad Rebrab. Il a indiqué que les dirigeants du groupe Cevital ont été reçus par le Premier ministre et six ministres dans le cadre des tentatives de déblocage des nombreux projets industriels bloqués du groupe. "Nous avons été reçus par le Premier ministre et six membres du gouvernement auxquels nous avons exposé la situation des projets bloqués. Ils nous ont promis de faire le nécessaire pour les débloquer et permettre leur concrétisation" a-t-il révélé. Rappelons que l’investissement phare de Cevital en France peine à être réaliser. La mise en détention provisoire de la première fortune algérienne y est pour quelque chose. L’home ne peut recevoir que sa famille à la prison d’El Harrach. Ses marges de manœuvre pour s’occuper de cet investissement sont donc réduites. « Pour une opération de cette envergure, rien ne semble pouvoir se faire sans le patron du groupe de 18 000 salariés », soutient la radio française. Et d’ajouter, « les relations d’affaires d’Issad Rebrab et ses mouvements de capitaux sont, depuis lors, limités, ce qui ralentit la mise en œuvre du projet ardennais ».