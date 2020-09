Rebrab, 2ème homme le plus riche du monde Arabe

Dans le classement des plus grandes fortunes dans le monde arabe, le fondateur et président-directeur général de Cevital, Issad Rebrab a été classé comme le deuxième homme le plus riche du monde Arabe en 2020. Il pèse plus de 4 milliards de dollars. C’est en effet ce qui ressort du classement du magazine économique américain, Forbes. Le propriétaire de la première société privée en Algérie, Issad Rebrab fait encore parler de lui. Il occupe cette fois-ci la deuxième (2e) place bouleversant le podium des hommes les plus riches du monde Arabe en 2020 avec une fortune de l’ordre de 4,2 milliards de dollars, rapporte le média Dernières infos d’Algérie. Avec la fortune susmentionnée, l’homme d’affaires algérien se retrouve juste derrière l’Égyptien Nassef Sawiris, désormais le premier (1e) homme le plus riche du monde Arabe en 2020, qui pèse cinq (5) milliards de dollars. Ainsi, moins d’un (1) million de dollars fait la différence entre les deux leaders du monde Arabe.