Ramy Bensebaini testé positif au Coronavirus

L’international Algérien et défenseur du club allemand du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini est testé positif au Coronavirus après quelques jours du match Algérie – Zimbabwe. En effet, selon le média arabophone, Ennahar Online, l’international d’Algérie et défenseur du club allemand du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini est testé positif au virus virulent du Coronavirus, ce 21 novembre. Pour rappel, Bensebaini s’ajoute à la longue liste de joueurs internationaux Algériens contaminés au Coronavirus. Effectivement, après le capitaine de l’équipe nationale d’Algérie, Riyad Mahrez, le défenseur de OGC Nice, Youcef Atal; l’attaquant de Montpellier Andy Delort et le milieu de terrain nantais Mehdi Abeid; c’est au tour du défenseur gauche de Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini d’être testé positif au Coronavirus.