Ramadhan, de la piété à l’arnaque

Pour beaucoup d’Algériens, à l’instar des autres musulmans du monde, le mois de Ramadhan reste le mois sacré pour le plus de piété, de jeûne, de recueillement, et de prières. Il n’en reste pas moins que nombreux autres y voient autre chose que cette sacralité. C’est pour eux le mois des affaires peu ou prou, de la grosse flemme, entre autres perversions sans rapport aucun avec des pratiques censées aller de pair avec les enseignements de l’islam. Il suffit de se farcir le triste spectacle quotidien comportant son lot de bagarres à n’en pas finir, d’odieuses injures, de coups de klaxons intempestifs, et d’infractions permanentes au code de la route, de dragues vulgaires, et surtout ce phénomène qui nous agresse en toute impunité, c’est celui de la triche sans retenue de certains commerçants ,qui tiennent a gagner le plus d’argent, en fourguant du ‘’n’importe quoi’’ aux pauvres consommateurs. L’affaire de l’abattoir illicite découvert à Constantine, où des vaches malades, atteintes de tuberculose et autres zoonoses, et un mulet étaient abattus et leur viande commercialisée à travers les boucheries de la ville, ne peut qu’une énième pratique illégale enregistrée en ce mois sacré. Certains autres vendeurs mélangent aussi des épices avec de la terre, le blé concassé est également trafiqué en y ajoutant un colorant pour lui donner une couleur verte pour faire croire qu’il est de fabrication récente .Une autre arnaque consiste à vendre du faux poivre en le remplaçant... par du ciment! La brique pour le rouge du piment, le ciment pour le noir du poivre. Après des analyse dans un laboratoire scientifique, ces piments se sont avérés n'être que du colorant rouge synthétique. Ainsi, beaucoup d’Algériens ne cessent malheureusement d’être bernés par des arnaqueurs sans la moindre honte, et se farcent avec des plats à l’âne et des tajines à la gouache séchée.