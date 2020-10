Rahabi soutient Mohcine Belabbas

L’ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, a exprimé sa solidarité avec le président du RCD, Mohcine Belabbas, convoqué par la commission des Affaires juridiques de l'APN, en vue de la levée de son immunité parlementaire, à la demande du ministère de la Justice. «Nous avons réitéré notre conviction que les partis politiques, doivent au-delà de leurs divergences ou de leur accord avec les politiques de l’Etat, représenter l’interlocuteur privilégié pour un dialogue national global et inclusif », a écrit l’ancien diplomate. Abdelaziz Rahabi, partenaire du RCD dans le cadre des multiples initiatives politiques prises avant les élections présidentielles du 12 décembre, rappelle que « notre pays traverse une phase difficile » qui, ajoute t-il « requiert plus que jamais le sens du compromis et des mesures d’apaisement indispensables à toute dynamique de recherche d’un consensus national ».