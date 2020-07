Rahabi propose un mandat présidentiel unique de 6 ans

Dans sa contribution au projet de révision constitutionnelle, le diplomate Abdelaziz Rahabi émet plusieurs observations et propositions, dont l’institution d’un mandat présidentiel unique de six ans, la suppression du Conseil de la nation, le changement de la dénomination officielle du pays… En effet, concernant la réélection du président de la République, Abdelaziz Rahabi propose un mandat unique d’une durée de six ans, avançant entre autres arguments le fait que « la vie de la Nation est en bonne partie réglée sur les échéances électorales », « les élections présidentielles remettent périodiquement l’Administration au centre de la politique et l’éloigne de sa mission de service public », « des moyens financiers considérables sont mobilisés sur le budget de l’État », « la perspective de la réélection favorise la corruption et le clientélisme »…