Rahabi insiste sur le jugement d’Abdelaziz Bouteflika

Invité jeudi, à l’émission « Studio El djazair » de la chaîne TV « El Bilad », l’ancien ministre et diplomate, Abdelaziz Rahabi, a évoqué le jugement du président déchu Abdelaziz Bouteflika. « Le président de la République a une responsabilité par exemple dans la corruption. On avait posé il y a quelques années l’incapacité du président à diriger, on avait été traités d’ennemis de la nation. Le président de la République a une responsabilité dans la corruption », a expliqué Rahabi. « Le jugement du président, dans ses conditions sanitaires actuelles, sera symbolique. D’anciens Premiers ministres ont dit devant le juge qu’ils ont octroyé des crédits sur ordre du président de la République », a-t-il ajouté, soulignant « Je ne dis pas qu’il faut incarcérer le président. Nous sommes le seul peuple qui n’a pas pendu, jugé ou fait exiler son président ».