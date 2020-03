Rahabi appelle à suspendre les marches !

L’ancien ministre de la Culture et de la Communication et ex-diplomate, Abdelaziz Rahabi, a appelé, dimanche 15 mars 2020 dans un post publié sur son compte Twitter, à suspendre de manière momentanée les marches. L’ancien diplomate a affirmé que «la suspension temporaire des marches, en raison des risques sanitaires s’impose comme un devoir national qui préserve la sécurité du pays et préserve notre droit à manifester librement pour une Algérie plus juste et plus forte ». Il a souligné que «l’Algérie vit un état d’urgence sanitaire non déclaré imposé par la gravité du coronavirus, la fragilité de notre système de santé et le non-respect des mesures préventives nécessaires, comme tous les autres pays du monde ». L’ancien diplomate a affirmé que «la suspension temporaire des marches, en raison des risques sanitaires s’impose comme un devoir national qui préserve la sécurité du pays et préserve notre droit à manifester librement pour une Algérie plus juste et plus forte ».